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Представитель Adidas ответил на вопрос о возобновлении деятельности в России

Представитель Adidas заявил об отсутствии планов по возобновлению деятельности в России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Представитель немецкой транснациональной компании по производству спортивной одежды и обуви Adidas ответила на вопрос о возобновлении коммерческой деятельности бренда в России. Ее слова приводит ТАСС.

«Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности», — ответила представитель концерна.

Ранее другой источник сообщил, что Adidas планирует возобновить работу магазинов в России в сентябре 2022 года. В свою очередь, марка Reebok, российское подразделение которой было продано турецкому холдингу, готовится вернуться в июле.

При этом сотрудники торговых точек заявили, что продолжают получать зарплату и проходить тренинги, а руководители — оплачивать необходимые договоры и предоставлять документы о простое. Однако отмечается, что в Москве пять бутиков Adidas закрыли из-за нерентабельности, что сопровождалось сокращением части штата.

Марина Совина
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