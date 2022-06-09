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Стали известны подробности открытия Adidas и Reebok в России

Mash: бренды Adidas и Reebok планируют возобновить работу в России в июле и сентябре

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Стали известны подробности открытия немецкой транснациональной компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и бренда Reebok в России. Соответствующий материал приводит Telegram-канал Mash.

По словам источника, Adidas планирует возобновить работу магазинов в стране в сентябре 2022 года. В свою очередь, марка Reebok, российское подразделение которой было продано турецкому холдингу, готовится вернуться в июле.

При этом сотрудники торговых точек заявили, что продолжают получать зарплату и проходить тренинги, а руководители — оплачивать необходимые договоры и предоставлять документы о простое.

Однако отмечается, что в Москве пять бутиков Adidas закрыли из-за нерентабельности, что сопровождалось сокращением части штата.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В то же время один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas, которому в тот момент принадлежал Reebok, временно закрыл магазины и прекратил онлайн-торговлю своей продукцией. В марте бренд Reebok был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро. В мае сообщалось, что турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение данной сети спорттоваров и одежды. Ему досталось более 100 точек продаж.

Ранее в июне официальные представители испанского ретейлера Inditex, в который входят бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие, опровергли возможность открытия магазинов в Москве. По словам работников пресс-службы холдинга, ранее Inditex временно приостановил онлайн-продажи и работу магазинов на российском рынке, и на данный момент нет никаких изменений по поводу принятого решения.

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