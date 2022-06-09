Трансгендер с внешностью Барби показал тело в бикини и вызвал споры в сети

Бразилец Родриго Алвес снялся в купальнике на пляже в Таиланде и вызвал споры в сети

Бразилец Родриго Алвес с внешностью Барби показал тело в бикини и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. На опубликованных фото 38-летняя телезвезда позирует в купальнике с разноцветным цветочным принтом на пляже в Таиланде. Свой образ она дополнила браслетом и массивным кольцом на пальце. При этом в макияже знаменитость сделала акцент на пышные длинные ресницы.

Подписчики были озадачены внешним видом Джессики и отметили, что проделанные пластические операции не пошли ей на пользу. «Это уже слишком», «И зачем было так издеваться над собой?», «Почему у тебя бедра такие странные?», «Лицо — ничего, а вот тело...», «Кошмар», — высказывались фанаты.

В то же время некоторые поклонники оценили новую фотосессию звезды. «Нереальное преображение», «Королева этого пляжа», «У тебя красивые волосы и тело», «Настоящая Барби», — писали юзеры.

В мае Алвес сделал новую пластику лица и попал в объективы папарацци у клиники в Таиланде. Он изменил форму челюсти и сделала подтяжку лица и шеи. Кроме того, хирургическому вмешательству подверглись голосовые связки телезвезды.

Что делать?



