Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Трансгендер с внешностью Барби показал тело в бикини и вызвал споры в сети

Бразилец Родриго Алвес снялся в купальнике на пляже в Таиланде и вызвал споры в сети

Фото: @jessicaalvesuk

Бразилец Родриго Алвес с внешностью Барби показал тело в бикини и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. На опубликованных фото 38-летняя телезвезда позирует в купальнике с разноцветным цветочным принтом на пляже в Таиланде. Свой образ она дополнила браслетом и массивным кольцом на пальце. При этом в макияже знаменитость сделала акцент на пышные длинные ресницы.

Подписчики были озадачены внешним видом Джессики и отметили, что проделанные пластические операции не пошли ей на пользу. «Это уже слишком», «И зачем было так издеваться над собой?», «Почему у тебя бедра такие странные?», «Лицо — ничего, а вот тело...», «Кошмар», — высказывались фанаты.

В то же время некоторые поклонники оценили новую фотосессию звезды. «Нереальное преображение», «Королева этого пляжа», «У тебя красивые волосы и тело», «Настоящая Барби», — писали юзеры.

В мае Алвес сделал новую пластику лица и попал в объективы папарацци у клиники в Таиланде. Он изменил форму челюсти и сделала подтяжку лица и шеи. Кроме того, хирургическому вмешательству подверглись голосовые связки телезвезды.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Вице-премьер Сербии порадовалась переносу визита Лаврова в страну
Эрдоган усомнился заявленных целях развертывания баз США в Греции
Трансгендер с внешностью Барби показал тело в бикини и вызвал споры в сети
Доктор Павлова перечислила причины неэффективности выписанных врачом лекарств
Стало известно о работе Су-57 в единой информационной сети
Врач назвала пугающие последствия отеков для беременных женщин
Bloomberg объяснил провал политики США касательно России
В США поддержали инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием
Объяснена главная ошибка политики Байдена против России
Спецпредставитель президента рассказал о стратегии «технологического острова»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.