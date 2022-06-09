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В Польше одобрили бандеровский лозунг «Режь ляхов!»

Прокуратура Польши отказалась возбуждать дело против автора призыва к геноциду поляков

Фото: Shutterstock

Окружная прокуратура польского города Бжег отказалась возбуждать дело против автора экстремистской публикации, в которой содержались призывы к геноциду поляков. Об этом сообщает новостной портал NCZAS.

Один из анонимных пользователей в марте 2022 года разместил на Facebook (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) сообщение, в котором он призвал к отторжению Пшемысль, Хелма и Замостье в пользу Украины, запись закончилась бандеровским лозунгом «Слава Украине, режь ляхов!»

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Прокуратура Польши не усмотрела в этом сообщении никаких признаков пропаганды фашизма и призывов к ненависти на почве этнических различий, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано. Тем самым правоохранительные органы фактически одобрили использование экстремистского лозунга, который ранее применялся представителями украинских националистических группировок, которые причастны к военным преступлениям на территории Восточной Галиции.

До начала активной фазы украинского кризиса власти Польши неоднократно заявляли о непримиримой позиции в отношении военных преступников Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация). В 2018 году польские власти даже приняли закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.

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Дмитрий Сотак
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