Белоруссия начала расследование нарушения воздушной границы

Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение границы со стороны Украины

Министерство обороны Белоруссии начало расследование нарушения границы республики в воздушном пространстве, передает ТАСС.

«8 июня в 15 часов 13 минут со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование», — заявил начальник департамента международного сотрудничества Валерий Ревенко.

Ранее в Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по боевой готовности, военнослужащих обучают переходу от мирного к военному времени. В Минобороны утверждают, что тренировки проводятся в соответствии с планом.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении.