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Байден припомнил Трампу спуск документов в унитаз

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа, когда ему нужно спустить документы в унитаз

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Президент США Джо Байден припомнил своему предшественнику на посту главы государства Дональду Трампу обвинения в его адрес в спуске документов Белого дома в унитаз. Его слова передает РИА Новости.

Телеведущий Джимми Киммел в шутку спросил президента, какой уборной он пользуется, когда ему нужно смыть важные документы — личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме. «Я зову на помощь Трампа», — сыронизировал политик. Позже Байден добавил, что на самом деле не уничтожает никакие «чувствительные» документы.

В спуске правительственных бумаг в унитаз Трампа уличила журналистка New York Times Мэгги Хаберман в своей книге Confidence Man. По ее словам, на посту президента политик неоднократно нарушал закон о хранении президентской документации, согласно которому глава государства должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Трамп назвал эти слухи фейковой историей.

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Виктория Кондратьева
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