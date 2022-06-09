В Китае предрекли разделение мира на блоки из-за Украины

«Хуаньцю шибао» предрекла разделение мира на блоки в результате украинского кризиса

Китайский обозреватель У Синьбо предрек разделение мира на блоки из-за Украины в своей статье для газеты «Хуаньцю шибао».

По его словам, систему международных отношений ждут существенные изменения в результате украинского кризиса. Он добавил, что многочисленные антироссийские санкции, введенные западными государствами, подрывают сложившиеся правила. Эксперт считает, что влияние этих мер на миропорядок будет огромным и долгосрочным.

Синьбо считает, великие державы превращают взаимозависимость в оружие, в связи с чем может произойти переход от экономической глобализации к консолидации. Он добавил, что страны будут постепенно разделяться на торговые, технологические и валютные блоки.

Журналист добавил, что американские санкции против Москвы с использованием доллара в качестве оружия могут повлиять на нее в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной это приведет к ослаблению международного кредита Соединенных Штатов. По его мнению, это побудит многих задуматься о снижении зависимости от доллара.

Обозреватель считает, что после украинского кризиса в глобальной системе управления может произойти раскол. Он добавил, что в настоящее время в ООН уже наблюдаются разногласия между Россией и Китаем, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Эксперт уверен, что это явление постепенно будет распространяться и на Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также другие механизмы управления.

Синьбо назвал главным итогом украинского кризиса реорганизацию международных отношений. По его словам, конструкция, которая существовала до недавнего времени, была основана на кооперации и поиске консенсуса. Однако, как отмечает обозреватель, эта конструкция ослабевает и идет к расколу на два противостоящих лагеря и один нейтральный.

Ранее китайская газета Global Times предрекла, что кризис на Украине изменит современное мироустройство и приведет к концу господство США. Директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй назвал Россию «революционером», меняющим мировой порядок. Он считает, что у Москвы есть более глубокая цель, которая заключается в разрушении сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония.

