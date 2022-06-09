Жакет из 2000-х годов вновь стал модным трендом

Популярный в 2000-х годах жакет болеро стал новым трендом в 2022 году благодаря соцсетям

Болеро (укороченный открытый спереди жакет без застежки с полукруглыми бортами и рукавами — прим. «Ленты.ру»), особенно популярное в 2000-х годах, вновь стало трендом благодаря соцсетям. Соответствующий материал появился на сайте Fashion Journal.

По словам редактора Руби Стейли, сегодня крой упомянутого изделия отличается от тех, что носили Пэрис Хилтон и Хилари Дафф 20 лет назад. Если раньше болеро представляло собой кроп-кардиган, то в наши дни оно может состоять из одних рукавов.

Известно, что данную тенденцию уже поддержали такие инфлюэнсеры, как продюсер австралийского Vogue Джоэли Малком, контент-мейкер Стефани Луиза, стилистка Милли Сайкс, модель и дизайнер Онелла Муралидхаран.

Специалисты отмечают, что болеро отлично дополнит любой наряд в прохладный вечер. В зависимости от стиля его можно подобрать как в спортивном, так и в вечернем варианте. Рекомендуется присмотреться к моделям ярких цветов, выполненных из разных материалов, включая атлас и шерсть.

«Болеро не только выглядит очень мило, но и помогает сделать гардероб более "гибким", позволяя носить летние вещи немного дольше», — заключает модельер София Стаффорд.

Ранее в июне модный редактор журнала Vogue Хенрик Лишке заявил, что популярный в 2000-х годах стиль одежды бохо вернулся в моду. Журналист отметил, что в центре внимания дизайнеров и знаменитостей вновь оказались свойственные данному течению наряды. Среди них — многоярусные мини-юбки, сандалии-гладиаторы, жилеты в сочетании с платьями, выполненными в технике пэчворк и тай-дай, а также изделия с бахромой и вязанные крючком.