Популярный в 2000-х стиль в одежде вновь вернулся в моду

Vogue: популярный в 2000-х годах стиль одежды бохо вновь вернулся в моду

Модный редактор журнала Vogue Хенрик Лишке заявил, что популярный в 2000-х годах стиль одежды бохо вернулся в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналист отметил, что в центре внимания дизайнеров и знаменитостей вновь оказались свойственные данному течению наряды. Среди них — многоярусные мини-юбки, сандалии-гладиаторы, жилеты в сочетании с платьями, выполненными в технике пэчворк и тай-дай, а также изделия с бахромой и вязанные крючком.

По словам Лишке, в подобных предметах гардероба были замечены в том числе актриса Оливия Уайлд и модели Белла и Джиджи Хадид. Одежда и аксессуары в указанном стиле представлены в коллекциях таких марок, как Alberta Ferretti, Jimmy Choo, Chloé и Altuzarra.

Ранее в мае модный редактор портала WWD Алекс Бадиа заявил, что одежда в стиле унисекс станет новым трендом осенью 2022 года. Французская марка Louis Vuitton показала собственное видение гендерной моды во время шоу в парижском музее Орсе. Отмечается, что на подиуме были продемонстрированы объемные блейзеры, кожаные куртки, винтажные галстуки и рубашки, а также брюки для скейтбординга и лоферы в клетку. В то же время универсальная для обоих полов одежда фигурировала у марок Alexander McQueen, Dior, Chloé, Alexandre Vauthier и Khaite.