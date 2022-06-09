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Садовничий рассказал об образовании в России после отказа от Болонской системы

Садовничий заявил об отсутствии радикальных изменений после отказа от Болонской системы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

После отказа от Болонской системы в российском образовании не планируется радикальных изменений. Об этом сообщил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, слова которого приводит РИА Новости.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Садовничий подчеркнул, что в ближайшее время будет принято решение о том, как дальше строить и формировать российское образование.

«Вы знаете мое мнение — копировать ничего не надо, надо создавать свое, сильное», — сказал он, отметив, что после преобразований бакалавриат все равно останется.

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Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что после отказа от Болонской образовательной системы в России сохранится Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как он построен полностью на российских образовательных стандартах.

В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

В свою очередь заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

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Никита Абрамов
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