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Рособрнадзор высказался о судьбе ЕГЭ при новой системе высшего образования

Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской образовательной системы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится после отказа от Болонской образовательной системы и перехода к новой. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет ТАСС.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Там сказали, что ЕГЭ является национальным экзаменом, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования, а также выполняет важнейшие социальные задачи. «В частности, поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — считают в Рособрнадзоре.

Именно ЕГЭ ликвидировал имевшийся ранее разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов и обеспечил реализацию прав всех школьников поступить в выбранный вуз вне зависимости от региона их проживания, подчеркнули в Рособрнадзоре.

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Кроме того, в ведомстве напомнили, что единый госэкзамен не является частью Болонской системы, из которой исключили все российские вузы. Такие меры обусловлены новыми условиями, в которых оказалась страна, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он уверен также, что внедрение Болонской системы не привело к достижению определенных целей по качеству образования.

Ранее в июне вице-спикер Госудумы Борис Чернышов предложил ввести возможность неоднократной пересдачи ЕГЭ в течение года. Свою инициативу депутат направил к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.

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Евгения Куликова
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