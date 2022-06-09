В Госдуме захотели уничтожить украинскую государственность

Депутат Бородай считает целью спецоперации уничтожение украинской государственности

Заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай назвал основной целью специальной военной операции уничтожение украинской государственности. Об этом он заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Нам просто нужно уничтожить то, что называется украинской государственностью. Она в какой-то момент рухнет, исчезнет, ее не будет. И тогда мир будет устроен как-то по-новому, я думаю, более правильно. Вот и все Александр Бородай заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Но это не означает уничтожения украинского народа, подчеркнул политик. «Несчастное население, которое живет на территории, которая называется Украина, не нужно уничтожать. Правда, в этой области делает большие успехи [президент Украины Владимир] Зеленский, поскольку он явно настроен воевать до последнего украинца, а затем доложить на Запад, дескать, все, игра сыграна, украинцы закончились, эвакуируйте, пожалуйста, Зеленского в Майами», — добавил он.

Этим, по мнению Бородая, и закончится специальная военная операция на Украине. «В конце концов все закончится эвакуацией товарища Зеленского в Майами с его приближенными. А мы достигнем того результата, которого и собирались достичь: российские флаги будут развеваться и над Запорожьем, и на Одессой, и над Николаевом, и над Киевом тоже», — рассказал политик.

При этом судьба Западной Украины в этом сценарии остается неизвестной, заявил Бородай. По его предположению, на ее месте может появиться новое государство.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезной временной победой» для Киева стало бы возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт к переговорам с Путиным.