Делегация Украины при ЮНЕСКО назвала Россию угрозой для украинского борща

Делегация Украины при ЮНЕСКО заявила, что Россия представляет угрозу для украинского борща

Делегация Украины при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) начала писать наименование России со строчной буквы, а также назвала Москву угрозой для украинского борща. О поведении украинской делегации рассказал постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«По нашим наблюдениям, [украинская делегация] явно теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств-членов ЮНЕСКО. Например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу», — заявил постпред.

В апреле официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в нежелании делиться борщом. «Даже книги по кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя! Он должен был принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу», — сказала представитель МИД.