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Делегация Украины при ЮНЕСКО назвала Россию угрозой для украинского борща

Делегация Украины при ЮНЕСКО заявила, что Россия представляет угрозу для украинского борща

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Делегация Украины при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) начала писать наименование России со строчной буквы, а также назвала Москву угрозой для украинского борща. О поведении украинской делегации рассказал постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«По нашим наблюдениям, [украинская делегация] явно теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств-членов ЮНЕСКО. Например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу», — заявил постпред.

В апреле официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в нежелании делиться борщом. «Даже книги по кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя! Он должен был принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу», — сказала представитель МИД.

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Дмитрий Сотак
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