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Отец изобрел стул для родившейся с тяжелой патологией дочери

Seven News: в Австралии отец изобрел стул для дочери с дисплазией тазобедренного сустава

Фото: 7NEWS

В Австралии отец девочки, родившейся с дисплазией тазобедренного сустава, изобрел для нее специальный стул, чтобы она не испытывала дискомфорта во время еды и игр. Об этом сообщает Seven News.

Бьянка и Натан Хеффион рассказали, что девочка по имени Саванна стала их первенцем. Поскольку у пары не было опыта общения с новорожденными, они не сразу забили тревогу, когда обнаружили, что с бедрами дочери что-то не так. О том, что у Саванны есть патология, супруги узнали на плановом осмотре у врача, когда ей исполнилось три месяца.

Выяснилось, что у ребенка дисплазия тазобедренного сустава — тяжелая патология, характеризующаяся недоразвитием всех элементов тазобедренного сустава. При отсутствии надлежащего лечения дисплазия может привести к инвалидности. Единственным вариантом лечения для Саванны оказалась операция.

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Девочку успешно прооперировали накануне Рождества, а затем врачи подготовили для родителей инструкцию по уходу за ребенком. Из-за болезни и гипса Саванна не помещалась в ходунки и не могла сидеть на обычном детском стуле. Тогда Бьянка и Натан начали фантазировать о специальном стуле для ребенка. Продумав каждую его деталь, мужчина приступил к работе. Он сделал в нем специальное отверстие для ног и подставку для еды и игрушек.

Изобретение отца пришлось Саванне по вкусу. Она забыла про дискомфорт, начала радостно играть и с удовольствием есть. Через 12 недель девочке сняли гипс, и вскоре процесс восстановления после операции будет полностью завершен.

Ранее сообщалось, что британский повар Райан Райли разработал специальные рецепты для людей, которые лишились чувства вкуса после COVID-19. При изобретении новых рецептов Райли сотрудничал с британскими исследователями.

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Евгения Черкасова
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