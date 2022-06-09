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В Запорожье очередь за российским паспортом растянулась на месяц вперед

Очередь на документы для гражданства РФ в Запорожской области растянулась на месяц вперед

Фото: РИА Новости

Очередь на документы для гражданства РФ в Запорожской области растянулась на месяц вперед. Об этом агентству ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, для решения проблемы в области необходимо открыть не менее 20 центров для подачи документов.

7 июня глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что дата выдачи первых российских паспортов жителям той территории Запорожской области, которая находится под контролем российских войск, назначена на 12 июня. Ранее он заявил, что Запорожская область должна присоединиться к России в качестве федерального округа. «Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим», — отметил Балицкий.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской. В соответствии с документом изменения вносятся в указ от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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