Стилисты перечислили самые модные цвета лета 2022 года

Редакторы Who What Wear: в текущем сезоне актуальными стали апельсиновый и зеленый цвета

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили самые модные цвета на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистов, в текущем сезоне особенно актуальны радужные тона, в том числе апельсиновый, розовый и кобальтовый синий. Эксперты подчеркнули, что лучше выбирать наряды упомянутых оттенков: «Солнечные калифорнийские цвета в гардеробе — ​​самый эффективный способ победить хандру и противодействовать серому небу».

Кроме того, в последние два года в моду вернулась зеленая палитра, утверждают журналисты. По этой причине они рекомендуют читателям портала выбирать одежду приглушенного шалфейного, фисташкового и «электрического» зеленого цветов.

В мае модный редактор Габриэль Тейзвелл назвала шесть самых модных цветов летнего сезона 2022 года. По ее словам, все трендовые оттенки лета текущего года являются природными. К ним относится зеленый, ставший популярным благодаря люксовому бренду Bottega Veneta. Вдобавок в эту категорию вошли бежевый и все его натуральные оттенки. Последний специалистка рекомендует использовать в нарядах, состоящих из одежды, которая сшита исключительно из натуральных материалов.

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