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Стилистка назвала самые модные цвета лета 2022 года

Стилистка Габриэль Тейзвелл назвала апельсиновый и зеленый модными цветами лета 2022 года

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Модный редактор Габриэль Тейзвелл назвала шесть самых модных цветов летнего сезона 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания 21Ninety.

По словам эксперта, все трендовые оттенки лета текущего года являются природными. Так, например, к ним относится зеленый, ставший популярным благодаря люксовому бренду Bottega Veneta. Вдобавок в эту категорию вошел бежевый и все его натуральные оттенки. Последний специалистка рекомендует использовать в нарядах, состоящих из одежды, которая сшита исключительно из натуральных материалов.

В то же время для любителей более ярких образов Тейзвелл советует присмотреться к апельсиновым и желтым вещам. «В трендовых образах будут преобладать "счастливые" теплые тона в сочетании с огненными оттенками», — пояснила она. Выигрышнее всего они будут выглядеть на струящихся шелковых платьях-макси и пляжной одежде, добавила стилистка.

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Среди прочего, на прошедших показах именитых дизайнеров, таких как Chanel и Balenciaga, в костюмах и аксессуарах преобладал «сказочный» светло-розовый цвет, отмечает эксперт. Кроме того, культовым остается белый благодаря своей универсальности и способности сочетаться с любым другим цветом.

В апреле Российский стилист Анна Рыкова перечислила главные модные тренды предстоящего лета. Она рассказала, что минимализм в одежде отходит на второй план в нынешнем сезоне, а в моду войдут предметы гардероба ярких цветов с различными элементами декора. По словам редактора моды, необходимо избавляться от стереотипа о том, что подобные наряды подходят только для вечеринок.

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Дарья Шляпужникова
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