Кремль прокомментировал смену состава правительства ДНР

Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к смене правительства в ДНР

В Кремле с уважением относятся к решению главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о смене правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с уважением относимся к решению главы ДНР. Мы рассчитываем, что новые назначенцы, также себя хорошо зарекомендовавшие, действительно внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию мирной жизни и в конечном итоге в переходе на траекторию развития», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Денис Пушилин подписал указ, согласно которому правительство ДНР было отправлено в отставку. Уточняется, что правительство республики продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Позднее Пушилин заверил в скором формировании нового правительства, отметив, что это произойдет «очень быстро». Также он подчеркнул, что некоторые члены останутся на своих местах, однако совсем без изменений обойтись нельзя.