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Румыния подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Глава TVR Туртурикэ заявил о планах Румынии подать в суд на Европейский вещательный союз

Румыния собирается подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU). Об этом заявил гендиректор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ, передает ТАСС.

Кроме того, страна планирует отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». В то же время Туртурикэ отметил, что «это нужно сделать очень внимательно и разумно» с целью не испортить отношения с EBU. Глава TVR объяснил это тем, что переговоры о правах на показ различных крупных соревнований проходят «совсем иначе», если вещательная организация страны входит в союз.

15 мая глава румынской делегации на песенном конкурсе Юлиана Марчук заявила, что организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса. По ее словам, жюри решило поставить высшую оценку Молдавии, однако голос не был учтен при подсчете итогового рейтинга.

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Ксения Назарова
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