Грузия объяснила отказ от передачи оружия Украине
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать оружие Украине попыткой избежать нового конфликта, его цитирует ТАСС.
«То, что мы не передаем Украине вооружение — считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», — заявил Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула власти в недостаточной поддержке Украины. Она отметила, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили выступить с речью в грузинском парламенте, и в результате Грузия оказалась одной из немногих европейских стран, где ему не предоставили такую возможность. «Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной моральной солидарности!» — заявила Зурабишвили.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.