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Грузия объяснила отказ от передачи оружия Украине

Министр обороны Грузии объяснил отказ Украине в оружии попыткой избежать нового конфликта
Джуаншер Бурчуладзе

Джуаншер Бурчуладзе. Фото: Министерство обороны Грузии

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать оружие Украине попыткой избежать нового конфликта, его цитирует ТАСС.

«То, что мы не передаем Украине вооружение — считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», — заявил Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула власти в недостаточной поддержке Украины. Она отметила, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили выступить с речью в грузинском парламенте, и в результате Грузия оказалась одной из немногих европейских стран, где ему не предоставили такую возможность. «Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной моральной солидарности!» — заявила Зурабишвили.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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