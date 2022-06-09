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При обстреле Украиной Горловки пострадала женщина

СЦКК ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле Горловки украинскими военными

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пожилая женщина получила ранение при обстреле украинскими военными города Горловка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, обстрел начался 9 июня около 8:20 (время совпадает с московским) из минометов и крупнокалиберной артиллерии. На город упали как минимум пять снарядов и шесть мин.

«Поступила информация о ранении гражданского лица — женщины 1939 года рождения (...) по адресу: ул. Нерчинская, 21», — говорится в сообщении. О состоянии пострадавшей пока не сообщается.

Ранее стало известно о гибели двух гражданских в Красном Лимане при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он начался в ночь на 9 июня, еще один человек пострадал.

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Алевтина Запольская
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