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Два человека погибли в результате обстрела Красного Лимана

В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Красного Лимана

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Красном Лимане два человека погибли в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил штаб Территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

По словам штаба, обстрел произошел минувшей ночью. Помимо погибших, еще один человек получил ранения.

Утром 9 июня также произошел обстрел села Хотмыжск в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела в трех домовладениях выбиты окна, также посечены крыши и заборы.

8 июня украинские военные нанесли удар по центру Донецка. Было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. В результате обстрела пострадали две женщины и девочка.

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Антон Похиляк
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