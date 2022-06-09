Экономист дал прогноз по уровню годовой инфляции

Экономист Абрамов спрогнозировал годовую инфляцию в России на уровне 17-20 процентов

Замедление роста инфляции в России связано с доходами населения и сокращением спроса. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. Он также дал прогноз по уровню годовой инфляции в стране.

«Монетарные власти США считают, что высокая инфляция — это надолго. Во многом это связано с дисбалансами в глобальной экономике, ростом цен на энергоносители и так далее. Россия будет следовать мировым трендам. Я думаю, что чуть больше или чуть меньше, но высокая инфляция будет сохраняться. Из-за того, что у нас будут возникать проблемы с предложением товара, на какую-то среднесрочную перспективу стоит ожидать, что рубль будет ослабевать. Такой крепкий рубль вреден для экономики, а ослабление рубля означает определенный рост инфляции», — сказал он.

Будут факторы за и против ускорение инфляции, при этом она будет достаточно высокой. На годовом уровне это 17-20 процентов Александр Абрамов кандидат экономических наук

При этом экономист отметил, что уровень инфляции напрямую не связан с перспективой экономического спада или застоя.

«Возможно, в России будет рецессия (устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста — прим. "Ленты.ру"), судя по любым прогнозам от Минэкономразвития до Всемирного банка, вызванная внешними условиями и трудностями в области глобальной экономики. При этом низкая инфляция будет сопровождать снижение экономики, потому что низкая инфляция будет во многом обеспечиваться даже не за счет низкого курса рубля, а за счет ослабления потребительского спроса. В действующих условиях можно ожидать, что население станет экономить, и доходы населения затормозятся».

Инфляция — это косвенный индикатор, отражающий степень оптимизма потребителей. Предложение товаров сейчас есть, но возникает проблема спроса со стороны населения, доходов населения. Это будет тормозить инфляцию, но при этом будет тормозить и экономический рост тоже Александр Абрамов кандидат экономических наук

Ранее Минэкономразвития отметило снижение уровня инфляции с 28 мая по 3 июня в годовом выражении до 17,02 процента. Неделей ранее показатель достигал 17,35 процента.

Месячная инфляция в мае замедлилась до 0,12 процента после 1,56 процента в апреле.