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Генералу ВКС Кобану попросили семь лет за взятку в пять миллионов рублей

«Ъ»: прокурор запросил для генерала ВКС Кобана семь лет за взятку в пять миллионов рублей
Андрей Кобан

Андрей Кобан. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, в ходе прений сторон на процессе по уголовному делу о коррупции попросил приговорить его фигуранта — бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майора Андрея Кобана к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде прокурор заявил, что вина подсудимого в получении пяти миллионов рублей в виде взятки от руководства Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники за отсрочку выполнения военного заказа доказана. Сам генерал также сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой.

Прокурор также предложил оштрафовать Кобана на 35,7 миллиона рублей и конфисковать его имущество стоимостью 11,9 миллиона рублей. Дополнительным наказанием станет лишение звания генерал-майор и запрет на руководящие должности.

Его судили в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей. 14 июня Кобан выступит с последним словом, а затем суд огласит приговор.

Кобана арестовали в январе, после чего сняли с должности.

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Любовь Ширижик
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