Генерал ВКС Кобан признал вину в получении взятки в пять миллионов рублей

Генерал ВКС Кобан признал вину в получении взятки в 5 миллионов рублей и раскаялся

Бывший начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан признал вину в получении взятки в пять миллионов рублей и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в 235-м гарнизонном военном суде.

По сведениям агентства, следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Виталий Дмитриев, расследующий это дело, попросил перевести фигуранта под домашний арест, так как тот помог установить соучастников преступления, а также важные для следствия обстоятельства по делу. Дмитриев добавил, что расследование будет завершено в ближайшее время.

Генерал ВКС, в свою очередь, пообещал не оказывать давление на свидетелей и потерпевших.

Ранее стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал Кобана до 20 апреля. Его обвинили в совершении преступления по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, после чего сняли с должности. По версии следствия, Кобан получил пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.