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Лукашенко разрешил обвиняемым по «делу травматологов» вернуться к работе

Обвиняемые по «делу травматологов» компенсируют ущерб Белоруссии без тюремного заключения

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Обвиняемые по «делу травматологов» белорусские врачи смогут вернуться на рабочие места и компенсировать причиненный государству ущерб без тюремного заключения. Об этом в интервью «СБ — Беларусь сегодня» заявил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Речь идет об уголовном деле против 35 белорусских медиков, включая одного из лечащих врачей президента Александра Лукашенко. Как утверждает следствие, они «подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить», за что получали взятки от иностранных производителей.

По словам министра, глава государства разрешил обвиняемым вернуться к работе, но не на руководящие должности. Они смогут продолжить лечить людей в тех же учреждениях, где работали раньше.

«Это высококлассные специалисты, они работали руками и приносили пользу пациентам. С моей точки зрения, их спровоцировала частная компания, которая продвигала свой товар. Что, конечно, не отменяет кодекса чести медработника», — сказал Пиневич.

Задержания по «делу травматологов» начались в середине апреля. Лукашенко утверждал, что число причастных к процессу должно быть большим и «никто не сможет его в этом разубедить».

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Алевтина Запольская
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