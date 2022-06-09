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Оценен ущерб отношениям России с Сербией от сорванного визита Лаврова

Политолог Энтина заявила о неготовности России «идти напролом» ради Сербии

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Инцидент с самолетом главы МИД России Сергеем Лавровым, пролет которого в Сербию запретили Черногория, Болгария и Северная Македония, продемонстрировал, что Запад не считает возможным дать России не только закрепиться в сербском мире, но и вообще продолжать в нем присутствовать. Так ущерб от сорванного визита оценила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, в беседе с «Лентой.ру».

Политолог пояснила, что хотя сам визит и не имел значительной стратегической повестки, но был призван продемонстрировать крепкие отношения между двумя странами.

На демонстрацию ответили демонстрацией. Однако то, что Россия не стала эскалировать ситуацию с западными оппонентами, свидетельствует о том, что Сербия не является "красной чертой" для Москвы в Европе. Во всяком случае пока не закончится основная фаза спецоперации на Украине

Екатерина Энтинаглава отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН

По ее словам, это крайне печально, ведь сербы — единственный народ западнее от Белоруссии, который полностью на стороне Москвы. «Сербы верят в Россию, считают, что ей все под силу. Они рассчитывают на поддержку Москвы, как и на то, что такая позиция сербского народа будет оценена по достоинству российской стороной», — заявила она.

Ранее три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. В связи с этим назначенный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию оказался сорван.

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Валентина Шварцман
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