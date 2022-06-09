В России захотели строить больше жилья для бездомных

В России предложили сделать обязательным строительство ночлежек в новых жилых районах

В России захотели сделать обязательным создание ночлежек для бездомных при планировании новых жилых районов. Соответствующее положение члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан предложили внести в Градостроительный кодекс РФ, пишут «Известия».

Специалисты отметили, что сейчас в законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие при проектировании предусматривать наличие приютов. На этом фоне возник дефицит мест, куда оказавшиеся в трудной ситуации люди могут обратиться за помощью.

«Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни, тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в Конституции», — заявил член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

Как отметили эксперты, строительство ночлежек принципиально не отличается от возведения жилых домов — застройщики уже имеют необходимый опыт. В девелоперской компании Level Group считают, что при справедливом вознаграждении специалисты возьмутся за подобные проекты.

«Строительство приютов могло бы стать интересным, если власти выделят необходимые земельные участки под эти нужды, обеспечат упрощенное подключение к энергоресурсам и мощностям. А также, возможно, упростят административные процедуры и оплатят работу по рыночным расценкам», — пояснили представители фирмы.

Ранее немецкий архитектор предложил заселить бездомными людьми со всего мира трубы газопровода «Северный поток-2». Согласно утопическому проекту Хартля, пятиэтажное сооружение из обрезанных труб должно появиться у берегов немецкого города Грайфсвальд. По концепции немецкого архитектора, бездомные будут получать приглашения во время специальной лотереи и меняться каждый месяц.