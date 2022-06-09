Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии внутри ехавшей на Украину скорой нашли израильтян и оружие

Погранполиция Молдавии нашла в ехавшей на Украину скорой граждан Израиля и оружие

Фото: Пограничная полиция Молдавии

Пограничная полиция Молдавии обнаружила внутри машины скорой помощи, ехавшей на Украину, оружие и граждан Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вечером 8 июня на КПП Паланка пограничники остановили для проверки зарегистрированную в Великобритании машину скорой помощи, за рулем которой находился гражданин Швейцарии. Вместе с ним в автомобиле находились пять израильтян, двое из которых — несовершеннолетние, а также пистолет, 45 патронов, баллистический шлем, два бронежилета и пять раций.

Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
Свободные радикалы. Как украинские националисты превратили добровольческий батальон «Азов» в теневое государство
Свободные радикалы.Как украинские националисты превратили добровольческий батальон «Азов» в теневое государство
30 мая 2022

Водитель объяснил, что является фельдшером по профессии и планировал приехать в украинский город Николаев для оказания медицинской помощи пострадавшим. Обнаруженное в машине оружие, экипировка и оборудование, по его словам, принадлежит ему и предназначено для самообороны. При этом он отметил, что не знал о запрете на провоз таких предметов через государственную границу. Граждане Израиля заявили, что ехали вместе с водителем до Одессы в качестве пассажиров.

В погранполиции добавили, что оружие было изъято и передано на экспертизу, а иностранцам было разрешено пересечь границу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что к началу июня число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось почти вдвое. По ее словам, к тому моменту Киеву удалось рекрутировать свыше 6,5 тысячи бойцов из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии, которые были призваны пополнить «редеющие ряды Вооруженных сил Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Воевавших на стороне ВСУ наемников приговорили к смертной казни в ДНР
В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах
В Подмосковье начал дешеветь один тип недвижимости
Российский бизнесмен поможет Илону Маску купить Twitter
В Госдуме объяснили роль российских чиновников на постах правительств ЛНР и ДНР
Российский ведущий рассказал о связанном с Собчак курьезном случае
Путин порассуждал об отношениях Петра I со Швецией
Нарушающим летний питьевой режим россиянам напомнили о Шестидневной войне
В Запорожье пообещали сделать русский язык государственным
Обвиненному в педофилии певцу Ар Келли пригрозили 25 годами тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.