СКР занялся расследованием обстрела российского села со стороны Украины

СКР начал расследование после обстрела поселка Хотмыжск под Белгородом со стороны ВСУ

Следователи начали расследование обстрела села в Хотмыжск в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в результате действий украинских силовиков были повреждены несколько домовладений. Никто из мирных жителей не пострадал.

Сотрудники СКР дадут правовую оценку преступлениям украинских военных.

Ранее об обстреле села в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пообещал начать восстановление поврежденных домовладений в пятницу, 10 июня.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.