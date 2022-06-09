Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США и Великобритания научат украинских военных пользоваться западными РСЗО

Washington Post: США и Великобритания обучат украинских военных применению западных РСЗО

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Американские военные разработали план обучения украинских солдат применению западных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, пишет The Washington Post.

По его словам, на это может уйти около трех или четырех недель. Милли подчеркнул, что данные РСЗО нельзя «просто бросить в бой», поскольку это не принесет пользы. «Требуется подготовка, чтобы достичь максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем», — отметил американский генерал.

В материале отмечается, что Великобритания также планирует обучать «по одному взводу украинских солдат за раз» пользоваться РСЗО.

В начале июня президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты в рамках военной помощи Украине поставят ей РСЗО HIMARS с боеприпасами. Позднее стало известно, что Лондон согласовывает с Вашингтоном план поставок Киеву американских РСЗО М270.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Спецпредставитель президента рассказал о стратегии «островизации» России
Москвичи вспомнили об одной из последних деревень в пределах МКАД
Названа основная задача Запада по распространению фейков внутри России
Часто путешествующая россиянка оценила стоимость отдыха в Крыму летом
США и Великобритания научат украинских военных пользоваться западными РСЗО
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Беременная модель OnlyFans стала третьей в отношениях женатых пар ради секса
В торговле полотенцами и постельным бельем нашли 36 миллионов нарушений
Порнозвезда дала совет не могущим забыть секс с бывшим женщинам
В Китае заявили о подрыве мирового порядка из-за антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.