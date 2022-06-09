США и Великобритания научат украинских военных пользоваться западными РСЗО

Washington Post: США и Великобритания обучат украинских военных применению западных РСЗО

Американские военные разработали план обучения украинских солдат применению западных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, пишет The Washington Post.

По его словам, на это может уйти около трех или четырех недель. Милли подчеркнул, что данные РСЗО нельзя «просто бросить в бой», поскольку это не принесет пользы. «Требуется подготовка, чтобы достичь максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем», — отметил американский генерал.

В материале отмечается, что Великобритания также планирует обучать «по одному взводу украинских солдат за раз» пользоваться РСЗО.

В начале июня президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты в рамках военной помощи Украине поставят ей РСЗО HIMARS с боеприпасами. Позднее стало известно, что Лондон согласовывает с Вашингтоном план поставок Киеву американских РСЗО М270.