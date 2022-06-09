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Европа заполнила газовые хранилища более чем наполовину

Gas Infrastructure Europe: заполненность европейских ПХГ достигла 50,24%

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

По итогам газовых суток 7 июня Европа заполнила подземные хранилища газа (ПХГ) более чем наполовину — показатель достиг 50,24 процента, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Сезон закачки в этом году начался 19 марта, за это время в ПХГ закачано 25 миллиардов кубометров. До нормативной отметки в 80 процентов предстоит закачать еще 32 миллиарда кубометров.

Нынешний уровень запасов отстает от среднего за пять лет на 2 процентных пункта, однако по сравнению с началом сезона закачки разрыв сократился: в марте он превышал 9 процентных пунктов.

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При этом в мае закачка газа в европейские подземные хранилища стала рекордной. В прошлом месяце Европа запасла 15,6 миллиарда кубометров газа: на 52 процента больше, чем в мае 2021 года.

6 июня о заполненности хранилищ более чем на 50 процентов сообщила крупнейшая европейская экономика, Германия. Показатель составлял 50,8 процента. На фоне неопределенности с поставками российского газа ФРГ стремится довести запасы до показателя в 90 процентов к 1 ноября.

Ударная волна


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Платон Щукин
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