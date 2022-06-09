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Украинка пригрозила берлинскому кафе «Россия» погромами

Гражданка Украины устроила скандал в берлинском кафе «Россия» и пригрозила ему погромами

Фото: Restaurant Guru

В Берлине гражданка Украины устроила скандал и пригрозила кафе «Россия» погромами из-за названия и соответствующей вывески в цветах российского триколора. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

На показанном в эфире ролике видно, как возмущенная женщина вступает в перепалку с хозяйкой заведения и требует от нее сменить название кафе. В ответ владелица бизнеса пытается объяснить украинке, что наименование является брендовым и менять его в связи с ситуацией на Украине никто не собирается.

Гражданка республики оказалась не удовлетворена такой реакцией хозяйки кафе и пообещала, что ее соотечественники разгромят заведение. «Смотрите, пока вас не побили тут. Украинцы придут и ********* (разнесут) вашу контору полностью... Я этого делать не буду, у меня не хватит сил. Но люди есть, которые сделают», — заверила украинка.

Ранее сообщалось, что в Испании уроженец Одессы брызнул из перцового баллончика в лицо россиянке, у которой работал поваром в кафе. Отмечается, также что до этого он настраивал против нее своих украинских коллег и говорил, что хочет разгромить заведение.

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Алевтина Запольская
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