Летчик назвал преимущества использования звена из четырех Су-57 на Украине

Военный летчик Попов заявил об эффективной схеме использования четырех Су-57 на Украине

Заслуженный летчик России Владимир Попов в беседе с изданием «Взгляд» перечислил преимущества тактики использования звена из четырех истребителей Су-57, связанных в единую сеть, для уничтожения ПВО Украины.

По словам специалиста, самолеты объединили в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени.

«Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», — пояснил летчик.

Попов отметил, что применение такой схемы значительно повышает эффективность обнаружения и поражения целей противника. Помимо этого, значительно снижается радиолокационная заметность самолетов.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции на Украине применили звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть. Самолеты провели операцию по выявлению и поражению систем ПВО Украины.