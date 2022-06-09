Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Летчик назвал преимущества использования звена из четырех Су-57 на Украине

Военный летчик Попов заявил об эффективной схеме использования четырех Су-57 на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный летчик России Владимир Попов в беседе с изданием «Взгляд» перечислил преимущества тактики использования звена из четырех истребителей Су-57, связанных в единую сеть, для уничтожения ПВО Украины.

По словам специалиста, самолеты объединили в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени.

«Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», — пояснил летчик.

Попов отметил, что применение такой схемы значительно повышает эффективность обнаружения и поражения целей противника. Помимо этого, значительно снижается радиолокационная заметность самолетов.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции на Украине применили звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть. Самолеты провели операцию по выявлению и поражению систем ПВО Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России оценили близость конца специальной военной операции на Украине
Украине поставят «серьезные» западные беспилотники
В НАТО испугались попадания передовых технологий в руки российских военных
Следователи выяснили имена украинских военных по делам о расстреле в Мариуполе
Москвичам пообещали летнюю погоду на День России
Россиянин утонул на пляже пятизвездочного отеля в Турции
Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на выборах в Турции
Бритни Спирс сыграет скромную свадьбу со своим возлюбленным
Мужчина притворился мертвым и спасся от напавшего на него медведя
Оценивать работу коммунальщиков предложили по-новому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.