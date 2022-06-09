В Совфеде ответили на требования Зеленского к России об отводе войск

Сенатор Пушков назвал «эхом ушедшего времени» требования Зеленского к РФ об отводе войск

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на требования президента Украины Владимира Зеленского к России об отводе войск на линию 24 февраля. Об этом он написал в своем Telegram.

По мнению члена Совфеда, у украинского лидера были все возможности для сохранения статуса-кво, разрешения кризиса в Донбассе и установления стабильности на юго-востоке Украины. «Теперь же это призыв звучит, как отдаленное эхо из давно ушедшего времени», — добавил он.

Ранее Пушков заявил, что Владимир Зеленский рискует потерять больше территорий, чем Крым и Донбасс в случае отказа от мирных переговоров.

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