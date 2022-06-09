Россиянам назвали стоимость полного ремонта с мебелью

Эксперт Лобейко: стоимость полного ремонта с мебелью выросла на 40 процентов

С начала 2022 года полноценный ремонт в России существенно подорожал. Об этом сообщил глава строительной компании «Картель Мастеров» Антон Лобейко, его слова передает «Радиоточка НСН».

Эксперт назвал гражданам стоимость качественного обновления жилья с учетом покупки новой мебели на данный момент. В мае переделка интерьера квартиры или дома обойдется собственнику в 60-77 тысяч рублей за квадратный метр.

Лобейко отметил, что в начале года ремонтные работы вместе с мебелью, черновыми и чистовыми материалами стоили на 30-40 процентов меньше. Россияне могли отремонтировать жилье за 45-55 тысяч рублей.

Ранее в июне жители России описали эмоции, которые у них вызывает ремонт. Исследование показало, что для большинства переделка жилья — источник переживаний. Такой ответ дали 45 процентов участников опроса, еще 29 процентов высказались о ремонте положительно. Оставшиеся 22 процента заявили, что относятся к обновлению квартиры или дома равнодушно. Только четыре процента ощутили в процессе вдохновение.