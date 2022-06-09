Россиянина осудили на 16 лет за убийство полковника МВД

Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за убийство экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима 60-летнего жителя Подмосковья Сергея Егорова, признав его виновным в убийстве полковника МВД России в отставке Алексея Новосельцева. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, преступление было совершено из корысти. На протяжении 2018 года Егоров, друживший с дочерью полковника, неоднократно бывал у них дома в поселке Десеновское в Новой Москве. Во время визитов мужчина крал из сейфа деньги, всего он вынес оттуда 140 тысяч долларов и 800 евро. Когда его уличили в воровстве, Егоров решил убить Новосельцева, чтобы не возвращать деньги. Вечером 23 октября 2021 года он напал на полковника в его доме и нанес ему 30 ударов ножом, от которых тот умер на месте. Егоров забрал телефон убитого и 21 тысячу рублей.

Новосельцев считался одним из лучших оперативников в Москве по раскрытию экономических преступлений. Он занимал должность замглавы управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД.

Егоров был арестован в ноябре 2021 года, он признал свою вину.