В список российских IT-компаний попала «Почта России»

«Почта Россия» стала IT-компанией и понадеялась на льготы

Реестр российских IT-компаний, аккредитованных в Минцифры, пополнила «Почта России». Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомпании сообщает «Интерфакс». Новый статус, подчеркнули в «Почте», дает ей право на ряд льгот, которые государство предусмотрело для айтишников.

Попадание в список позволяет сотрудникам предприятия надеяться на налоговые льготы и льготные кредиты, в том числе ипотеку, а также отсрочки от призыва в армию. Какие именно преимущества появятся у персонала, в компании не уточнили.

На такой статус компании позволил претендовать результат за 2021 год — почти четверть доходов (52,8 миллиарда рублей) ей принесли IT-сервисы, то есть портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма.

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов подчеркнул, что в последние годы в компании радикально изменили подход к созданию новых продуктов, а традиционные почтовые услуги начали переходить в цифровой вид. По его словам, включение в реестр IT-компаний подтверждает, что предприятие движется в правильном направлении.

Ранее Минцифры указывало, что к середине лета определится с перечнем требований для организаций не из сферы информационных технологий, чтобы те могли претендовать на получение льгот для специалистов. При этом глава ведомства Максут Шадаев отмечал, что включение в реестр по формальным признакам дискредитирует саму идею, потому что любой банк может добавить себе направления и на этом основании ожидать льгот от государства.