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Бородина пожаловалась на обман с помощью ее имени

Ведущая Бородина предупредила фанатов о фейковых каналах в Telegram, ведущихся от ее имени

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на фейковые каналы в Telegram, которые администраторы ведут от ее имени и с помощью него обманывают пользователей. О фальшивых аккаунтах она предупредила фанатов в своем профиле в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая опубликовала скриншоты двух фейковых Telegram-каналов, подписанных ее именем и публикующих различный контент. В одном из них состоят более 30 тысяч подписчиков, в другом — более 60 тысяч человек. Одна из страниц проводила якобы розыгрыш призов, а другая публиковала контакт якобы менеджера Бородиной по рекламе.

«Фейк. Вот есть же такие наглые люди!!! Я каждый раз охреневаю», — возмутилась ведущая, комментируя поддельные страницы. Она также назвала администраторов подобных каналов идиотами и подчеркнула, что их заработок — это обман других людей. «Они устраивают розыгрыши, а потом все [поклонники] идут ко мне, [просят]: "Верните деньги"», — добавила Бородина.

Ранее телеведущая также прокомментировала слухи о своей эмиграции. Бородина назвала подобные ложные новости предсказуемыми. Она также порассуждала о любви к Москве и России.

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Маргарита Щигарева
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