Китайский модный гигант пожертвует миллионы долларов на переработку отходов

Китайский ретейлер Shein пожертвует $15 млн на переработку текстильных отходов

Китайский онлайн-ретейлер Shein пожертвует более десятка миллионов долларов на переработку текстильных отходов и помощь работникам рынка подержанной одежды. Средства направят на поддержку образовательных программ, помощь местным предприятиям и улучшение условий труда в африканской стране Гане, уточняет The Guardian.

В столице Ганы городе Аккре находится крупнейший в мире рынок подержанной одежды. Там вынуждены работать женщины и дети, приехавшие в страну на заработки — они носят тяжелые мешки за небольшую плату и спят на полу. За неделю на рынок привозят около 15 миллионов вещей, 40 процентов из которых оказываются непригодными для повторного использования. В Гане нет мусоросжигающих заводов или полигонов для отходов, поэтому ненужные текстильные изделия попадают в океан.

Модный гигант пообещал пожертвовать 15 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы поддержать сотрудников рынка и помочь в решении проблемы отходов. Представители Shein заявили об этом на международном саммите в Копенгагене, однако не все участники события поддержали ретейлера. Некоторые обвинили компанию в гринвошинге — фальшивой заботе о природе в маркетинговых целях. Источник издания заявил, что вместо пожертвований Shein следует бороться с причиной бедственного положения сотрудников африканской страны — быстрой модой, на которой ретейлер зарабатывает миллиарды долларов.

В январе американская певица Риана пожертвовала на борьбу с проблемами экологии 15 миллионов долларов. Деньги были переданы в 18 сообществ, ведущих борьбу за климатическую справедливость в США и семи карибских странах.