Неизвестный открыл стрельбу на предприятии в США

Полиция: неизвестный открыл стрельбу на предприятии в американском Мэриленде

Неизвестный открыл стрельбу на небольшом предприятии в американском городе Смитсбург, штат Мэриленд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, несколько человек убито, есть пострадавшие.

В офисе окружного шерифа уточнили, что подозреваемый больше не представляет угрозы. По имеющейся информации, он был ранен полицией и госпитализирован.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее стало известно, что девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре американского города Феникс в штате Аризона. Стрелявший не был задержан, у полиции нет его примет.

В конце мая 18-летний Сальвадор Ромас открыл стрельбу в школе города Ювалд в штате Техас. Погиб 21 человек: 18 детей и трое взрослых. Президент США Джо Байден после трагедии призвал бросить вызов оружейному лобби.

