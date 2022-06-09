В России оценили значение битвы за Славянск

Депутат Бородай назвал битву за Славянск решающей в вопросе освобождения ДНР

Битву за Славянск можно назвать решающей в вопросе освобождения Донецкой народной республики. Так заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай оценил значение боев на территории ДНР. Об этом российский депутат заявил в беседе с «Лентой.ру».

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики ранее сообщил о ведении боев за Славянск.

«По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщили в штабе.

Решающая битва

«Речь идет о замыкании окружения вокруг донбасской группировки противника. Значительная ее часть сосредоточена в Славянско-Краматорской агломерации. И да, эту битву можно назвать важной и решительной», — объяснил Бородай.

По его словам, она идет уже давно. «Сейчас союзы добровольцев Донбасса воюют на всех фронтах и во всех частях, в том числе частях ДНР и ЛНР, причем в различных силовых структурах», — рассказал замглавы комитета Государственной Думы.

Союзы добровольцев движутся на Славянск с севера от Харьковской области, добавил он. «Это тоже, в общем-то, бои за Славянск и Краматорск», — указал Бородай.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезной временной победой» для Киева стало бы возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт к переговорам с Путиным.