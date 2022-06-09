Азербайджан и Новосибирская область расширят сотрудничество в сфере туризма

Азербайджанские туроператоры будут развивать сотрудничество с Новосибирской областью

Азербайджанские туристические компании начнут расширять сотрудничество с Новосибирской областью. Как уточняет портал «Деловой квартал Новосибирска», стороны намерены развивать отношения в сфере внешнеторгового оборота и туризма,

а также налаживать торгово-экономическое и культурно-образовательное сотрудничество.

Журналисты отмечают, что в Баку планируют использовать преимущества области «как стратегического транспортно-логистического узла». Согласно имеющимся данным, в ближайшее время регион посетят представители туристического бизнеса Азербайджана.

Портал указывает, что первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов поднял вопрос о возобновлении контактов в культурной и деловой сферах в рамках проведения Дней культуры. Кроме того, в Азербайджане выразили интерес в отношении сотрудничества с научными институтами сибирского отделения Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что два города России и Узбекистана станут побратимами.