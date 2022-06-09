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Женщинам с большой грудью показали способ носить вещи на пуговицах

Блогерша показала способ скрыть бюстгальтер под одеждой, застегнув пуговицы крест-накрест

Кадр: @alikate4 / Tiktok

Блогерша по имени Али Кейт (фамилия неизвестна) показала женщинам с большой грудью способ носить платья и блузки на пуговицах. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовался The Sun.

Юзерша с никнеймом alikate4 отметила, что девушкам с пышными формами зачастую непросто подобрать удачно сидящие вещи. По ее мнению, одной из распространенных проблем является одежда на пуговицах, которая топорщится в области бюста и образует зазоры, открывающие бюстгальтер.

Упомянутый лайфхак тиктокерша показала на примере легкого летнего платья в горошек. Для того, чтобы его повторить, необходимо застегнуть первые две пуговицы крест-накрест. На размещенных кадрах видно, что благодаря методу ткань более плотно прилегает к груди, что помогает скрыть нижнее белье. «Так платье смотрится даже лучше», — отметила блогерша.

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Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и пользователи принялись высказываться в комментариях. «Отличный совет!», «Надо запомнить на будущее», «Вот это да! Обязательно попробую», «Прекрасный лайфхак! Из-за этого я редко покупаю одежду на пуговицах», — писали юзеры.

Ранее в июне блогерша Фуми Десалу-Волд показала обладательницам пышных форм способ носить бюстгальтеры без бретелей. Известно, что данный вид нижнего белья не всегда является комфортным для женщин с большой грудью, поскольку не обеспечивает должную поддержу. По этой причине эксперт порекомендовала закреплять бюстгальтер с помощью специального тейпа.

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Полина Гераскина
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