В России констатировали снижение торговли с США до уровня «хуже холодной войны»

Сенатор Пушков указал на истончение торговых отношений с США до почти невидимых величин

Сенатор Алексей Пушков оценил новость о рекордном минимуме экспорта американской продукции в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Налицо истончение торговых отношений США до почти невидимых величин. Дела обстоят много хуже, чем в холодную войну», — констатировал он. Политик уточнил, что наблюдает «полную диссоциацию по всем направлениям».

Ранее 9 июня РБК выяснил, что поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года сократились до 89 миллионов долларов. В частности, практически прекратился ввоз легковых автомобилей, моторов, лодок, сельхоз- и спецтехники. При этом российский экспорт в США в апреле остался на относительно высоком уровне: в США ввезли российской продукции на 2,08 миллиарда долларов.

В мае также сообщалось, что Россия столкнулась с рекордным товарным профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта. В Институте международных финансов полагают, что по итогам года профицит достигнет 250 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатель прошлого года в 120 миллиардов.