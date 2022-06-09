В США опровергли слова Байдена о причастности Путина к росту цен на топливо

Конгрессмен Дональдс: цены на топливо в США растут по вине Байдена, а не Путина

Конгрессмен Байрон Дональдс опроверг слова президента США Джо Байдена о причастности российского лидера Владимира Путина к росту цен на топливо. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78 процентов выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина», — заявил политик.

Ранее конгрессмен США Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер за заявление о том, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. Политик назвал заявление пресс-секретаря Байдена «худшим в истории».