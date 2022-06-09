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Блогерша разоблачила обман девушек с большими ягодицами на фото в соцсетях

Блогерша Даная Мерсер показала позу с выгнутой спиной для увеличения ягодиц на фото

Кадр: @danaemercer

Блогерша Даная Мерсер разоблачила обман девушек с большими ягодицами на фото в соцсетях, показав применяемую ими позу. На соответствующий пост в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Star.

Так, на размещенном коллаже из трех снимков девушка позировала спиной к камере в нижнем белье. На первом кадре она стояла в расслабленной позе, и ее прикрытые тканью ягодицы выглядели плоскими. На втором — героиня материала слегка выгнула спину, отвела таз назад и подтянула трусы, вследствие чего формы ее тела стали казаться более округлыми. На третьем — она полностью выгнула спину и разместила резинку трусов на талии, что привело к визуальному увеличению ягодиц и улучшению их вида.

«Интернет полон фото с подобными позами. Просто помните, что стоять нормально гораздо удобнее», — подписала свою публикацию инфлюэнсерша.

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Кроме того, Мерсер, которая известна распространением идей бодипозитива, призвала подписчиц принимать свою внешность любой. «Ты еще не встретила всех тех, кто тебя полюбит. Но, может быть, стоит начать с девушки в зеркале?» — отметила она.

В январе Даная Мерсер также разоблачила идеальную фигуру девушек на фотографиях в соцсетях и удивила фанатов. Девушка показала, что благодаря хитрым приемам позирования тело может выглядеть совершенно иначе, чем есть на самом деле. Так, она слегка прогнулась в области поясницы, втянула живот, выпрямила спину, напрягла опорную ногу и подняла руки вверх. Таким образом за несколько секунд ей удалось создать иллюзию стройной спортивной фигуры без изъянов.

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Алина Гостева
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