Independent: российские войска превосходят украинские по количеству артиллерии в 20 раз

Армия России в десятки раз превосходит вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству артиллерии и боеприпасов. Об этом стало известно из публикации The Independent со ссылкой на доклад разведки. Издание не уточняет, кто именно подготовил доклад.

По информации британской газеты, текущее положение дел на фронте подрывает боевой дух украинской армии. Так, у Киева заканчиваются ракеты для РСЗО «Смерч» и «Ураган», которые позволяют бить на дальние расстояния. В то же время, в докладе сказано, что у российской стороны есть возможность наносить удары по украинским позициям с расстояния в десятки и сотни километров.

Independent также пишет, что у Москвы сохраняется преимущество в воздухе. В связи с этим, ВСУ редко удается сбивать российские самолеты и вертолеты. Авторы доклада рассказали, что в украинской армии растет число дезертиров. Неудачи Киева связывают с медленными поставками вооружений из стран Запада.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британские СМИ больше не ставят на победу Киева в конфликте с Москвой. По его словам, еще несколько недель назад британские медиа были уверены в том, что украинская армия одержит победу. Однако сейчас тональность сообщений изменилась.