Оценена возможность снижения средней ипотечной ставки в России

Счетная палата сочла недостижимыми цели нацпроекта по снижению средней ипотечной ставки

Цели нацпроекта на 2022 год по снижению средней ипотечной ставки в России сочли недостижимыми. Такую оценку дала Счетная палата (СП) в заключении о проверке исполнения бюджета Минстроем в 2021 году, пишет «Российская газета».

В СП отметили, что рост уровня инфляции и ключевая ставка Центробанка, которая начала расти еще в 2021 году, с задержкой отражаются на значениях средних процентов по ипотеке — проявляться это, по словам специалистов, начало только в июле 2021-го.

Невозможность снижения средней ипотечной ставки в стране в СП обосновали прогнозом Банка России по уровню ключевой ставки на 2021-2024 годы, а также уровнем инфляции, стоимостью жилья и недостаточным увеличением предложения на рынке недвижимости.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано, что к 2030 году средний уровень процентной ставки по ипотеке должен опуститься до 6 процентов годовых. Согласно данным ЦБ, в апреле 2022 года средняя ставка по жилищным кредитам была на уровне 7,64 процента. Однако эксперты объясняют это тем, что значительную долю ипотеки заемщики оформляли по программам с господдержкой.

В СП добавили, что в предполагаемый нацпроектом уровень ипотечной ставки на 2021 год также не был достигнут. Однако по другим шести показателям цели были выполнены, а по 23 показателям — перевыполнены на 3-60 процентов.

Ранее аналитики агентства Frank RG выяснили, что в мае россияне резко отказались от ипотеки. Банки страны выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов — меньше всего с февраля 2017 года. В общей сложности россияне взяли ипотеку на 119,4 миллиарда рублей. В сравнении с апрелем 2022 года выдача в денежном выражении сократилась на 26,7 процента, а в количественном — на 36,7 процента.