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Victoria's Secret устроил подпольную распродажу в Москве

Бренд Victoria's Secret устроил подпольную распродажу в «Метрополисе» в Москве

Американский бренд купальников, нижнего белья и одежды Victoria's Secret устроил подпольную распродажу в торговом центре «Метрополис» в Москве. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что на фоне ухода из России компания стала распродавать остатки продукции. Утверждается, что покупательницы были приглашены в торговый зал тайно, через черный вход.

В мае организация начала переговоры на тему отказа от аренды помещений в РФ, после чего появилось официальное заявление руководства компании о полном уходе с отечественного рынка. В частности, были остановлены онлайн-продажи, а также работа магазинов в торговых центрах. Данное решение, по словам представителей, было принято в связи с нестабильной экономической ситуацией и логистическими сбоями на территории страны.

9 июня стала известна предполагаемая дата открытия магазинов бренда Zara в России. Утверждается, что компания может возобновить работу на территории страны через 10 дней, однако о том, в каких именно городах торговые точки вновь будут открыты, не сообщается.

Что делать?
Полина Гераскина
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